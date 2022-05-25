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Зеленський: Путін живе в своєму інформаційному світі

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 10:32
Зеленський: Путін живе в своєму інформаційному світі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава РФ Володимир Путін живе у вигаданій реальності і не усвідомлює, що українці битимуться за свою землю і свободу до кінця.

Джерело: глава держави, виступаючи відеозв'язком на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Пряма мова: "На сьогодні мені здається, що діючий президент РФ не усвідомлює що відбувається до кінця. Мені здається, що він живе в своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки.

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Ми боремося на своїй землі не проти когось, це війна України "за" - за себе, за свою землю, на своїй землі і за свою свободу. І точно за своє майбутнє. Нам нема куди йти з цієї землі".

Деталі: За словами Зеленського, оточення Путіна має допомогти йому вийти з віртуальної реальності.

Тоді, напевно, можна буде спробувати йти дипломатичним шляхом, додав президент України.

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Ця можливість ставатиме примарнішою з кожним днем, оскільки з деокупацією відкриваються все нові і нові звірства російських солдатів, додав Зеленський.

Пряма мова: "Ця війна в будь-якому випадку закінчиться, і ми розуміємо з вами, що є військова частина війни. І після військової частини, в будь-якому випадку, я впевнений, буде мирний процес і буде стіл перемовин, і буде точно мир.

Питання, з ким Україна точно буде домовлятися. Питання, з яким президентом Росії буде домовлятися Україна. І це також залежить від вже чинного президента Росії".

Теми: війнаЗеленськийПутінпереговори
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