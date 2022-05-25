Зеленский: Путин живет в своем информационном мире

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин живет в вымышленной реальности и не отдает себе отчет, что украинцы будут биться за свою землю и свободу до конца.

Источник: глава государства, выступая видеосвязью на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Прямая речь: "На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент РФ не осознает, что происходит до конца. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки.

Мы боремся на своей земле не против кого-то, это война Украины "за" – за себя, за свою землю, на своей земле и за свою свободу. И точно за свое будущее. Нам некуда уходить с этой земли".

Детали: По словам Зеленского, окружение Путина должно помочь ему выйти из виртуальной реальности.

Тогда, наверное, можно будет попытаться идти по дипломатическому пути, добавил президент Украины.

Эта возможность будет становится более призрачной с каждым днем, поскольку с деокупацией открываются все новые и новые зверства российских солдат, добавил Зеленский.

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Прямая речь: "Эта война в любом случае закончится, и мы понимаем с вами, что есть военная часть войны. И после воинской части, в любом случае, я уверен, будет мирный процесс и будет стол переговоров, и будет точно мир.

Вопрос, с кем именно Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина. И это тоже зависит от уже действующего президента России".