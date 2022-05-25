Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Путин живет в своем информационном мире

Валентина РоманенкоСреда, 25 мая 2022, 10:32
Зеленский: Путин живет в своем информационном мире

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин живет в вымышленной реальности и не отдает себе отчет, что украинцы будут биться за свою землю и свободу до конца.

Источник: глава государства, выступая видеосвязью на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Прямая речь: "На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент РФ не осознает, что происходит до конца. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки.

Реклама:

Мы боремся на своей земле не против кого-то, это война Украины "за" – за себя, за свою землю, на своей земле и за свою свободу. И точно за свое будущее. Нам некуда уходить с этой земли".

Детали: По словам Зеленского, окружение Путина должно помочь ему выйти из виртуальной реальности.

Тогда, наверное, можно будет попытаться идти по дипломатическому пути, добавил президент Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Эта возможность будет становится более призрачной с каждым днем, поскольку с деокупацией открываются все новые и новые зверства российских солдат, добавил Зеленский.

Прямая речь: "Эта война в любом случае закончится, и мы понимаем с вами, что есть военная часть войны. И после воинской части, в любом случае, я уверен, будет мирный процесс и будет стол переговоров, и будет точно мир.

Вопрос, с кем именно Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина. И это тоже зависит от уже действующего президента России".

Темы: войнаЗеленскийПутинпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: