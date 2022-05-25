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Зеленський: немає міцного і об’єднаного Заходу

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 10:58

Президент Володимир Зеленський розкритикував країни Заходу за відсутність єдиної позиції щодо підтримки членства України в ЄС, розширення НАТО і запровадження санкцій проти Росії.

Про це Зеленський говорив під час Українського сніданку в Давосі у середу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, коли мова йде про єдність для протистояння агресії Росії, то вона повинна бути не на словах і у всьому.

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"Зараз питання Європейського Союзу. Скажіть мені, будь ласка: є єдність на європейському континенті щодо України, щодо майбутнього України? Чи є ця єдність? Я не бачу поки що. Але чи це справедливо? Я думаю, що ні", - сказав президент, маючи на увазі дискусії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС і швидкого членства.

"Подивіться далі на Фінляндію, на Швецію. Вони вирішили іти в НАТО. Росія штовхає Україну в НАТО, а потім війною в Україні штовхнула Фінляндію і Швецію в НАТО… Чи є зараз єдність щодо вступу Фінляндії і Швеції в НАТО? Ні, немає. Так що, є міцний і об’єднаний Захід? Ні", - зазначив Зеленський.

Фінляндія і Швеція подали заявки на членство в Альянсі, але процес їх прийняття виявився заблокований через позицію Туреччини.

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Зеленський також розкритикував неможливість ЄС погодити нафтове ембарго проти Росії через опір Угорщини.

Окремо він згадав, що на початку війни на Заході не змогли домовитись про закриття неба над Україною.

"Ми боролися за закриття неба, але якось це питання заглохло. Хтось забув. Ми не забули. З неба прилітає щодня. Ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу? Немає", - зазначив президент.

Теми: Зеленськийсвіт
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