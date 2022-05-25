Зеленский: нет сильного и объединенного Запада

Президент Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за отсутствие единой позиции по поддержке членства Украины в ЕС, расширению НАТО и введению санкций против России.

Об этом Зеленский говорил во время Украинского завтрака в Давосе в среду, сообщает "Европейская правда".

По его словам, когда речь идет о единстве для противостояния агрессии России, то оно должно быть не на словах и во всем.

"Сейчас вопрос к Европейскому Союзу. Скажите мне, пожалуйста: есть ли единство на европейском континенте относительно Украины, будущего Украины? Есть ли это единство? Я не вижу пока. Но справедливо ли? Я думаю, что нет", - сказал президент, имея в виду дискуссии вокруг предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и скорейшего членства.

"Посмотрите дальше на Финляндию, на Швецию. Они решили идти в НАТО. Россия толкает Украину в НАТО, а затем войной в Украине подтолкнула Финляндию и Швецию в НАТО... Есть ли сейчас единство по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО? Нет. Так что, есть сильный и объединенный Запад? Нет", - отметил Зеленский.

Финляндия и Швеция подали заявки на членство в Альянсе, но процесс их принятия оказался заблокирован из-за позиции Турции.

Зеленский также раскритиковал невозможность ЕС согласовать нефтяное эмбарго против России из-за сопротивления Венгрии.

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Отдельно он упомянул, что в начале войны на Западе не смогли договориться о закрытии неба над Украиной.

"Мы боролись за закрытие неба, но как-то этот вопрос заглох. Кто-то забыл. Мы не забыли. С неба прилетает каждый день. Мы ничего здесь не забыли. Тут есть уверенность в себе у Запада? Нет", - отметил президент.