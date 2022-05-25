Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну влаштовує статус-кво Китаю у війні з РФ - Зеленський

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 11:01
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України каже, що Китай обрав політику бути осторонь українсько-російської війни і це ліпше, ніж допомагати агресору.

Джерело: глава держави, виступаючи відеозв'язком на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Пряма мова: "Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати Російській Федерацій у будь-якому випадку. Хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику. Тож нас влаштовує цей статус-кво.

Я не бачу поки що кроків, які Китай робив би проти України. Але на жаль, не бачу і підтримки".

Деталі: Зеленський зазначив, що до війни Україна мала найбільший товарообіг з Китаєм. На думку президента України, Китаю чогось бракує. Можливо, інших відносин із США. "Думаю, США можуть впливати на відносини з Китаєм і потім все це впливатиме на Росію", - додав президент.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаКитайЗеленський
Головне сьогодні

фотоВ окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети "Калібр" – ЗМІ

Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА

У Зеленського вказали червону лінію, за яку Україна не вийде у війні

Росія використала 60% високоточної зброї – ГУР МО

відеоРезніков пояснив, як нараховуватимуть зарплатню військовим ЗСУ: за травень 64,5 млрд грн

оновленоСБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова у справі "Медведчука-Порошенка"

Усі новини...
війна
Зеленський: Путін живе в своєму інформаційному світі
Захисники уже демілітаризували Росію на 206 літаків, 1 305 танків та 112 крилатих ракет
У Краматорську росіяни вдарили з літаків по спальних районах 
Останні новини
19:53
Пошкоджені дитячий садок, церква: росіяни обстріляли Дніпропетровщину
19:25
"Україна й українці мають стати на чолі відбудови своєї країни" – Опацька
19:20
Російські окупанти намагаються наступати в напрямку Бахмута і Лимана на Донбасі – Генштаб
18:58
В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним"
18:43
Окупанти в Криму хочуть припинити вивчення англійської в школах: "нащо нам Англія?"
18:27
фотоВ окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети "Калібр" – ЗМІ
18:23
Рахункова палата закликала європейські вищі органи аудиту допомогти оцінити збитки від війни
18:20
На тлі військових провалів в Україні в РФ планують закрутити гайки своїм громадянам
18:16
Німеччина домовилась про закупівлю скрапленого газу у США
18:15
Наступного року шкільний атестат буде доступний у "Дії" – освітній комітет ВР
Усі новини...