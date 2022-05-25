Україну влаштовує статус-кво Китаю у війні з РФ - Зеленський

Президент України каже, що Китай обрав політику бути осторонь українсько-російської війни і це ліпше, ніж допомагати агресору.

Джерело: глава держави, виступаючи відеозв'язком на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Пряма мова: "Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати Російській Федерацій у будь-якому випадку. Хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику. Тож нас влаштовує цей статус-кво.

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Я не бачу поки що кроків, які Китай робив би проти України. Але на жаль, не бачу і підтримки".

Деталі: Зеленський зазначив, що до війни Україна мала найбільший товарообіг з Китаєм. На думку президента України, Китаю чогось бракує. Можливо, інших відносин із США. "Думаю, США можуть впливати на відносини з Китаєм і потім все це впливатиме на Росію", - додав президент.