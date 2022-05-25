Украину устраивает статус-кво Китая в войне с РФ - Зеленский

Президент Украины говорит, что Китай избрал политику в стороне украинско-российской войны и это лучше, чем помогать агрессору.

Источник: глава государства, выступая видеосвязью на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Прямая речь: "Я считаю, что Украину устраивает именно эта политика. Это лучше, чем помогать Российской Федерации в любом случае. Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику. Поэтому нас устраивает этот статус-кво".

Я не вижу пока шагов, которые бы Китай делал против Украины. Но, к сожалению, не вижу и поддержки".

Детали: Зеленский отметил, что до войны у Украины был самый большой товарооборот с Китаем. По мнению президента Украины, Китаю чего-то не хватает. Возможно, иных отношений с США. "Думаю, США могут влиять на отношения с Китаем, и потом все это будет влиять на Россию", - добавил президент.