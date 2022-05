Литва надасть Україні БТР М113, військові вантажівки і позашлаховики

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про підготовку нової військової поставки Україні.

Про це він розповів у Twitter у середу, пише "Європейська правда".

"Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!" - написав Анушаускас.

We are preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to 🇺🇦 soon!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги