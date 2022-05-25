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Литва надасть Україні БТР М113, військові вантажівки і позашлаховики

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 11:36

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про підготовку нової військової поставки Україні.

Про це він розповів у Twitter у середу, пише "Європейська правда".

"Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!" - написав Анушаускас.

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок заявив, що близько 20 країн оголосили про нові пакети допомоги у сфері безпеки для України.

Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них.

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Крім того, Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО, щоб підтримати її у захисті від вторгнення Росії.

Теми: Литвазброявійна
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