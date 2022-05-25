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Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 11:36

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о готовящейся новой военной поставке Украине.

Об этом он рассказал в Twitter в среду, пишет "Европейская правда".

"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!" – написал Анушаускас.

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Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины.

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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.

Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России.

Темы: Литваоружиевойна
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