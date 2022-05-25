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Уряд Британії ухвалив рішення щодо продажу "Челсі" Абрамовича

Середа, 25 травня 2022, 12:30

Російський олігарх Роман Абрамович, який є власником футбольного клубу "Челсі", отримав дозвіл офіційного Лондона продати клуб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France 24.

Правління Прем'єр-ліги ще у вівторок схвалило поглинання футбольного клубу "Челсі" консорціумом Тодда Болі/Клірлейка. Проте для завершення продажу необхідна була ліцензія від уряду Великої Британії, який оголосив у середу, що дав "зелене світло" на запропоноване Тоддом Болі придбання клубу. Раніше Абрамович потрапив під санкції Британії.

Державний секретар з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс заявила, що видала ліцензію на угоду пізно ввечері у вівторок, невдовзі після того, як вона отримала схвалення Прем'єр-ліги.

"Ми задоволені, що виручка від продажу не принесе користі Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції. З огляду на санкції, які ми ввели проти тих, хто пов'язаний з Путіним, і кривавим вторгненням в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника", – написала Дорріс у твіттері.

Урядовці хотіли завершити все у вівторок, щоб "Челсі" міг вкластися в  терміни реєстрації на футбольні змагання наступного сезону.

Абрамович виставив "Челсі" на ринок на початку березня, якраз перед тим, як Британія ввела санкції проти нього після вторгнення Росії в Україну.

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Завершення покупки було тривалим процесом через занепокоєння уряду щодо можливості Абрамовича отримати прибуток від продажу.

Покупці заплатили за "Челсі" $3,1 млрд, що б’є попередній рекорд продажу спортивної команди – $2,4 млрд за бейсбольний New York Mets у 2020 році.

Абрамович придбав "Челсі" в 2003 році за $187 млн.

Як повідомлялося раніше, Португалія заблокувала продаж маєтку Абрамовича вартістю 10 млн євро.

Теми: Велика Британіяфутбол
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