Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни зруйнували майже половину доріг на Харківщині – автодор

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 12:39
Росіяни зруйнували майже половину доріг на Харківщині – автодор
Зруйнований міст на Харківщині. Фото з Facebook Служби автомобільних доріг у Харківській області

Російські окупанти за три місяці війни пошкодили або зруйнували 1059 км, або 45%, доріг у Харківській області.

Джерело: Служба автомобільних доріг у Харківській області у Facebook

Пряма мова начальника служби Андрія Алексєєва: "Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення".

Реклама:

Деталі: За словами Алексєєва, зруйновано 16 штучних споруд (штучні споруди – це мости, естакади, шляхопроводи, тунелі, наземні та підземні пішохідні переходи, тощо – ред.) на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби.

Він також додав, що частина знищених чи пошкоджених доріг ще знаходиться на окупованих територіях.

Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати, в обласному автодорі поки спрогнозувати не можуть.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Алексєєва, зараз у першу чергу зусилля спрямовують на облаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо.

Теми: Харківська областьвійнадороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: