Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни зруйнували майже половину доріг на Харківщині – автодор

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 12:39
Зруйнований міст на Харківщині. Фото з Facebook Служби автомобільних доріг у Харківській області

Російські окупанти за три місяці війни пошкодили або зруйнували 1059 км, або 45%, доріг у Харківській області.

Джерело: Служба автомобільних доріг у Харківській області у Facebook

Пряма мова начальника служби Андрія Алексєєва: "Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення".

Деталі: За словами Алексєєва, зруйновано 16 штучних споруд (штучні споруди – це мости, естакади, шляхопроводи, тунелі, наземні та підземні пішохідні переходи, тощо – ред.) на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби.

Він також додав, що частина знищених чи пошкоджених доріг ще знаходиться на окупованих територіях.

Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати, в обласному автодорі поки спрогнозувати не можуть.

За словами Алексєєва, зараз у першу чергу зусилля спрямовують на облаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійнадороги
Головне сьогодні

Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай

Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ і дав доручення уряду

фото, відеоЖурналісти знайшли фото гауляйтера Херсона та його втечі з Києва – Bihus.Info

Російські окупанти намагаються наступати в напрямку Бахмута і Лимана на Донбасі – Генштаб

фотоВ окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети "Калібр" – ЗМІ

Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА

Усі новини...
Харківська область
Харківщина: росіяни обстріляли Дергачівську громаду, є загибла і поранений
Прокурори встановили російського командира, через якого загинула дитина на Харківщині
На Харківщині ЗСУ звільнили вже 24 населені пункти – Залужний
Останні новини
21:23
Шмигаль назвав кількість заводів, які напряму постраждали від війни
21:23
відеоУ Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей – Гайдай
21:22
Україна зможе транспортувати пальне з інших країн через "трубу Медведчука"
21:22
ЄС, США та Британія створили групу для координації зусиль із розслідування воєнних злочинів РФ
21:20
Уряд проситиме, щоб партнери давали держгаратії місцевим компаніям для інвестицій в Україну
21:18
ФОТОУ Херсоні окупанти знищили пам’ятник прикордонникам
21:06
Джавеліна – не Свята: Рада Церков висловилась проти нового муралу в Києві
20:54
Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай
20:42
Принц Чарльз навідався до українських біженців у Румунії
20:36
Швейцарія має намір заарештувати активи Іванющенка на $104 млн
Усі новини...