Росіяни зруйнували майже половину доріг на Харківщині – автодор

Зруйнований міст на Харківщині. Фото з Facebook Служби автомобільних доріг у Харківській області

Російські окупанти за три місяці війни пошкодили або зруйнували 1059 км, або 45%, доріг у Харківській області.

Джерело: Служба автомобільних доріг у Харківській області у Facebook

Пряма мова начальника служби Андрія Алексєєва: "Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення".

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Деталі: За словами Алексєєва, зруйновано 16 штучних споруд (штучні споруди – це мости, естакади, шляхопроводи, тунелі, наземні та підземні пішохідні переходи, тощо – ред.) на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби.

Він також додав, що частина знищених чи пошкоджених доріг ще знаходиться на окупованих територіях.

Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати, в обласному автодорі поки спрогнозувати не можуть.

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За словами Алексєєва, зараз у першу чергу зусилля спрямовують на облаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо.