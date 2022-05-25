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Россияне разрушили почти половину дорог на Харьковщине – автодор

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 12:39
Разрушенный мост в Харьковской области. Фото с Facebook Службы автомобильных дорог в Харьковской области

Российские оккупанты за три месяца войны повредили или разрушили 1059 км, или 45%, дорог в Харьковской области.

Источник: Служба автомобильных дорог в Харьковской области Facebook

Прямая речь начальника службы Андрея Алексеева: "В результате российской агрессии и прохождения боевых действий на территории области дорожное хозяйство потерпело значительные разрушения, а именно 45% (1 059 км автодорог) от сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Детали: По словам Алексеева, разрушены 16 искусственных сооружений (искусственные сооружения – это мосты, эстакады, путепроводы, тоннели, наземные и подземные пешеходные переходы и т.д. – ред.) на государственных дорогах, из которых 12 находятся на балансе Службы.

Он также добавил, что часть уничтоженных или поврежденных дорог находится на оккупированных территориях.

Сколько времени и ресурсов нужно, чтобы все отстроить, в областном автодоре пока спрогнозировать не могут.

По словам Алексеева, сейчас в первую очередь усилия направляют на обустройство временных объездов разрушенных сооружений и обеспечение проезда приоритетными направлениями, где это возможно.

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Темы: Харьковская областьвойнадороги
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