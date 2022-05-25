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Окупанти дивувалися в Україні, де колгоспи, і поставили фермерам ультиматум – ГУР

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 12:57

Російські окупанти не лише крадуть зерно в України, а й планують вивозити з окупованих територій 70% врожаю, а також вирішити свої демографічні проблеми за рахунок викраденої української молоді.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії"

Деталі: За словами представника ГУР, окупаційні війська в Херсонській області та частині Запорізької "поставили ультиматум" місцевим фермерам про те, що все, що буде вироблятися в цих регіонах, забиратимуть на територію Росії.

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Пряма мова: "Однозначно, великий подив викликало у окупантів таке питання, як розподіл землі. Видача землі населенню, паювання. Перше питання – були здивовані дуже: "А чому у вас не має колгоспів? Все забрати, все знову повернути в колгоспи. І весь врожай, який буде збиратися, – 30% буде залишатися вам, 70% йде на Росію". 

Це повернення часів колективізації, часів Радянського союзу, коли так було влаштовано на цих територіях".

Деталі: Скібіцький переконаний, що така політика Росії призведе до виснаження окупованих територій.

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За його словами, на окупованих територіях триває пошук проукраїнських і патріотичних людей, які можуть "завадити організації планів РФ на окупованих територіях".

Крім того, Скібіцький розповів про вивезення дітей, підлітків та молоді з окупованих регіонів. 

Пряма мова: "Іде вивіз нашого населення з окупованих територій на територію РФ, і при чому дуже велика увага приділяється такій категорії як діти, підлітки, молодь. 

Чому? Тому що ми розуміємо, що молодь – це можливість влаштування в їхні навчальні заклади, в тому числі і у військові навчальні заклади, і це той контингент, який потім РФ буде використовувати. 

Відповідно, це молоде населення, яке можуть відправити в будь-який регіон РФ для того щоб відновити або поповнити ті прогалини в населенні, які є в дальніх районах РФ, Сибір, Далекий Схід. І реально ми бачимо цю картину".

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьокупаціяРосія
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