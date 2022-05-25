Оккупанты удивлялись в Украине, где колхозы, и поставили фермерам ультиматум – ГУР

Российские оккупанты не только воруют зерно у Украины, но и планируют вывозить с оккупированных территорий 70% урожая, а также решить свои демографические проблемы за счет похищенной украинской молодежи.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода "Крым.Реалии"

Детали: По словам представителя ГУР, оккупационные войска в Херсонской области и части Запорожской области "поставили ультиматум" местным фермерам о том, что все, что будет производиться в этих регионах, будут забирать на территорию России.

Прямая речь: "Однозначно, большое удивление вызвал у оккупантов такой вопрос, как распределение земли. Выдача земли населению, пайка. Первый вопрос – были очень удивлены: "А почему у вас нет колхозов? Все забрать, все снова вернуть в колхозы. И весь урожай, который будет собираться – 30% будет оставаться вам, 70% идет на Россию".

Это возвращение времен коллективизации, Советского союза, когда так было устроено на этих территориях".

Детали: Скибицкий убежден, что подобная политика России приведет к истощению оккупированных территорий.

По его словам, на оккупированных территориях идет поиск проукраинских и патриотических людей, которые могут "помешать организации планов РФ на оккупированных территориях".

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Кроме того, Скибицкий рассказал о вывозе детей, подростков и молодежи с оккупированных регионов.

Прямая речь: "Идет вывоз нашего населения с оккупированных территорий на территорию РФ, и при чем очень большое внимание уделяется такой категории как дети, подростки, молодежь.

Почему? Потому что мы понимаем, что молодежь – это возможность устройства в их учебные заведения, в том числе в военные учебные заведения, и это тот контингент, который потом РФ будет использовать.

Соответственно, это молодое население, которое могут отправить в любой регион РФ для того чтобы восстановить или восполнить пробелы в населении, которые есть в дальних районах РФ, Сибирь, Дальний Восток. И реально мы видим эту картину".