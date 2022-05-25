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Білорусь постачає зброю Росії – прем'єр РБ

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 13:27
Білорусь постачає зброю Росії – прем'єр РБ
Роман Головченко

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко підтвердив, що РБ постачає зброю Російській Федерації.

Джерело: Головченко, якого цитує "Радыё Свабода"

Деталі: За словами прем'єра, білоруська зброя затребувана не лише всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації".

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Зброя російського виробництва нині має попит у російських споживачів, заявив Головченко у програмі "До півночі", показаній на держтелеканалі "Білорусь-1" увечері 24 травня.

Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав труднощі з експортом продукції через західні санкції проти ВПК: "Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні комплектуючі. Але ВПК Білорусі не перший рік під санкціями".

За його словами, для цього виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки із російськими виробниками".

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Пряма мова: "І, звичайно ж, зброя зараз дуже затребувана не лише для внутрішніх потреб республіки, а й для Російської Федерації. У нас є спільні програми.

Наразі ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, у тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Саме тому зараз дуже відповідальний та динамічний період для білоруської оборони".

Нагадаємо: Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирних українських містах та дислокації своїх військових підрозділів.

Теми: БілорусьРосіязброявійна
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