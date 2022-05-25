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Беларусь поставляет оружие России – премьер РБ

Валентина РоманенкоСреда, 25 мая 2022, 13:27
Роман Головченко

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что РБ поставляет оружие Российской Федерации.

Источник: Головченко, которого цитирует "Радыё Свабода"

Детали: По словам премьера, белорусское оружие востребовано не только внутри страны, но и "для нужд Российской Федерации".

Оружие российского производства в настоящее время пользуется спросом у российских потребителей, заявил Головченко в программе "До полуночи", показанной на гостелеканале "Беларусь-1" вечером 24 мая.

Головченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против ВПК: "Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. Но ВПК Беларуси не первый год под санкциями".

По его словам, для этого производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".

Прямая речь: "И, конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть совместные программы.

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Сейчас мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Именно поэтому сейчас очень ответственный и динамичный период для белорусской обороны".

Напомним: Режим президента РФ Владимира Путина использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам и дислокации своих военных подразделений.

Темы: БеларусьРосcияоружиевойна
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