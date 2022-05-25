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В Росії збільшили граничний вік до 65 років для прийому в армію на контракт

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 14:11
Російські військові. Фото kremlin.ru

Держдума ухвалила відразу в 3 читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", сайт Держдуми РФ

Деталі: Згідно із сайтом Держдуми, тепер піти служити в армії за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку (для жінок 60 років, для чоловіків – 65 років, – ред.).

Заступник голови Міноборони Росії уточнив, що укласти перший контракт про військову службу в РФ можна буде до 50 років.

Документ 20 травня внесли до палати депутати від фракції "Єдина Росія" Андрій Картаполов та Андрій Красов.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, сьогодні у російському законі передбачено, що перший контракт про проходження військової служби можуть укласти громадяни у віці від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – у віці від 18 до 30 років.

Автори закону запропонували зняти верхню вікову межу для громадян працездатного віку.

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Вони зазначили, що для "застосування високоточної зброї", експлуатації озброєння та військової техніки необхідні "високопрофесійні фахівці", при цьому "досвід показує, що вони стають такими до 40-45 років".

Депутати Держдуми вважають, що реалізація таких підходів сприятиме "залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку та інші) на військову службу за контрактом".

Теми: Росіяарміявійна
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