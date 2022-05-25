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В Росії збільшили граничний вік до 65 років для прийому в армію на контракт

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 14:11
В Росії збільшили граничний вік до 65 років для прийому в армію на контракт
Російські військові. Фото kremlin.ru

Держдума ухвалила відразу в 3 читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", сайт Держдуми РФ

Деталі: Згідно із сайтом Держдуми, тепер піти служити в армії за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку (для жінок 60 років, для чоловіків – 65 років, – ред.).

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Заступник голови Міноборони Росії уточнив, що укласти перший контракт про військову службу в РФ можна буде до 50 років.

Документ 20 травня внесли до палати депутати від фракції "Єдина Росія" Андрій Картаполов та Андрій Красов.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, сьогодні у російському законі передбачено, що перший контракт про проходження військової служби можуть укласти громадяни у віці від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – у віці від 18 до 30 років.

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Автори закону запропонували зняти верхню вікову межу для громадян працездатного віку.

Вони зазначили, що для "застосування високоточної зброї", експлуатації озброєння та військової техніки необхідні "високопрофесійні фахівці", при цьому "досвід показує, що вони стають такими до 40-45 років".

Депутати Держдуми вважають, що реалізація таких підходів сприятиме "залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку та інші) на військову службу за контрактом".

Теми: Росіяарміявійна
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