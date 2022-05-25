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В России увеличили предельный возраст до 65 лет для приема в армию на контракт

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 14:11
Российские военные. Фото kremlin.ru

Госдума приняла сразу в 3 чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", сайт Госдумы РФ

Детали: Согласно сайту Госдумы, теперь пойти служить в армии по контракту смогут люди до окончания трудоспособного возраста (для женщин 60 лет, для мужчин – 65 лет, – ред.).

Замглавы Минобороны РФ уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до возраста 50 лет. 

Документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции "Единая Россия" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас в российском законе предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет.

Авторы закона предложили исключить верхний возрастной предел для граждан трудоспособного возраста.

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Они отметили, что для "применения высокоточного оружия", эксплуатации вооружения и военной техники необходимы "высокопрофессиональные специалисты", при этом "опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам".

Депутаты Госдумы считают, что реализация таких подходов будет способствовать "привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту".

Темы: Росcияармиявойна
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