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Росіяни мріють захопити та окупувати Одесу – ОК "Південь"

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 15:09
Росіяни мріють захопити та окупувати Одесу – ОК Південь
Одеса. Фото pixabay.com

Керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що місто Одеса залишається у пріоритетах ворога до захоплення та окупації.

Джерело: Гуменюк на брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ" 25 травня  

Пряма мова Гуменюк: "Одеса залишається у пріоритетах ворога омріяною до захоплення, омріяною до окупації, але вона така само омріяна для мирного життя самими одеситами.

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Корабельні угруповання ворога переформовуються, посилюються, перевозять вантажі, намагаються облаштувати певні позиції, в тому числі і на острові Зміїний.

У Криму розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки ворог уже усвідомлює, що ураження його кораблів – це не химера, це абсолютно можливо. Тому вони намагаються також і захищатися".

Деталі: За словами Гуменюк російські кораблі з ракетам продовжують перебувати в акваторії північно-західної частини Чорного моря і продовжують нести загрозу не лише південному регіону, а й усій Україні своїми ракетними ударами.

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Вона додала, що ОК "Південь" зафіксувало декілька пусків ракет саме з моря у різні регіони України.

При цьому Гуменюк підкреслила, що сили оборони півдня стримують агресію ворога на миколаївсько- херсонських рубежах.  

Пряма мова Гуменюк: "Сухопутний сценарій у нас під контролем, морський сценарій ми відстежуємо і готуємо певні моменти для ворогів. Повітряний сценарій залишається таким, що ми в очікуванні відповідного озброєння, яке дозволить нам краще захистити небо. Хоча протиповітряна оборона Одеси і так досить сильно травмує ворога".

Теми: ОдесавійнаЧорне море
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