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Россияне мечтают захватить и оккупировать Одессу – ОК "Юг"

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 15:09
Одесса. Фото pixabay.com

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что город Одесса остается в приоритетах врага для захвата и оккупации.

Источник: Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 25 мая

Прямая речь Гуменюк: "Одесса остается в приоритетах врага для захвата, в приоритетах для оккупации, но она так же в приоритетах для мирной жизни самих одесситов.

Корабельные группировки врага переформовываются, усиливаются, перевозят грузы, пробуют обустроить определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный.

В Крыму разворачивают дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже понимает, что поражение его кораблей – это не химера, это абсолютно возможно. Поэтому они пытаются также и защищаться".

Детали: По словам Гуменюк, российские корабли с ракетам продолжают находиться в акватории северо-западной части Черного моря и продолжают нести угрозу не только южному региону, но и всей Украине своими ракетными ударами.

Она добавила, что ОК "Юг" зафиксировало несколько пусков ракет именно из моря в разные регионы Украины.

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При этом Гуменюк подчеркнула, что силы обороны юга сдерживают агрессию врага на николаевско-херсонских рубежах.

Прямая речь Гуменюк: "Сухопутный сценарий у нас под контролем, морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов. Воздушный сценарий остается таким, что мы ожидаем соответствующее вооружение, которое позволит нам лучше защитить небо. Хотя противовоздушная оборона Одессы и так сильно травмирует врага".

Темы: ОдессавойнаЧерное море
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