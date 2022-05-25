Глава МЗС Німеччини закликала не піддаватися "втомі від війни"

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала західні країни не піддаватися втомі від війни.

Про це вона заявила після зустрічі Ради держав Балтійського моря (CBSS), пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми досягли моменту втоми. Але санкції проти Росії та допомога Україні мають бути збережені. Зростаючий скептицизм також пов'язаний з тим, що агресивна війна Росії веде до підвищення цін на енергоносії та продовольство. Але саме таку тактику використовує президент Росії Владімір Путін. Ось чому так важливо продовжувати підтримувати Україну", – сказала Бербок.

Вона також висловила впевненість, що Швеція та Фінляндія незабаром можуть бути прийняті до НАТО, попри заперечення Анкари.

За словами Бербок, Швеція та Фінляндія вже давно є частиною військового союзу, але не є його офіційними членами.

Нагадаємо,17 травня Росія заявила про вихід із Ради держав Балтійського моря, хоча її відсторонили від участі у діяльності ради ще на початку березня через вторгнення в Україну.

Росію також не запросили на міністерську сесію, що проходить 25 травня в Норвегії.

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Цього року CBSS святкує 30-річчя. Наразі до неї входять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз. Також статус спостерігача тут має Україна.

Після анексії Криму у 2014 році щорічні засідання CBSS на рівні міністрів закордонних справ не проводилися.