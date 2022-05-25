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Глава МЗС Німеччини закликала не піддаватися "втомі від війни"

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 15:14

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала західні країни не піддаватися втомі від війни.

Про це вона заявила після зустрічі Ради держав Балтійського моря (CBSS), пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми досягли моменту втоми. Але санкції проти Росії та допомога Україні мають бути збережені. Зростаючий скептицизм також пов'язаний з тим, що агресивна війна Росії веде до підвищення цін на енергоносії та продовольство. Але саме таку тактику використовує президент Росії Владімір Путін. Ось чому так важливо продовжувати підтримувати Україну", – сказала Бербок.

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Вона також висловила впевненість, що Швеція та Фінляндія незабаром можуть бути прийняті до НАТО, попри заперечення Анкари.

За словами Бербок, Швеція та Фінляндія вже давно є частиною військового союзу, але не є його офіційними членами.

Нагадаємо,17 травня Росія заявила про вихід із Ради держав Балтійського моря, хоча її відсторонили від участі у діяльності ради ще на початку березня через вторгнення в Україну.

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Росію також не запросили на міністерську сесію, що проходить 25 травня в Норвегії.

Цього року CBSS  святкує 30-річчя. Наразі до неї входять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз. Також статус спостерігача тут має Україна.

Після анексії Криму у 2014 році щорічні засідання CBSS на рівні міністрів закордонних справ не проводилися. 

Теми: НімеччинаМЗСвійнаНімеччина
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