Глава МИД Германии призвала не поддаваться "усталости от войны"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала западные страны не поддаваться усталости от войны.

Об этом она заявила после встречи Совета стран Балтийского моря (CBSS), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы достигли момента усталости. Но санкции против России и помощь Украине должны быть сохранены. Растущий скептицизм также связан с тем, что агрессивная война России ведет к повышению цен на энергоносители и продовольствие. Но именно такую ​​тактику использует президент России Владимир Путин. Вот почему так важно продолжать поддерживать Украину", – сказала Бербок.

Она также выразила уверенность, что Швеция и Финляндия вскоре могут быть приняты в НАТО, несмотря на сопротивление Анкары.

По словам Бербок, Швеция и Финляндия уже давно являются частью военного союза, но не являются его официальными членами.

Напомним, 17 мая Россия заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря, хотя ее отстранили от участия в деятельности совета еще в начале марта из-за вторжения в Украину.

Россию также не пригласили на министерскую сессию, проходящую 25 мая в Норвегии.

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В этом году CBSS празднует 30-летие. В настоящее время в него входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Европейский Союз. Также статус наблюдателя есть у Украины.

После аннексии Крыма в 2014 году ежегодные заседания CBSS на уровне министров иностранных дел не проводились.