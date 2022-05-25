Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии призвала не поддаваться "усталости от войны"

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 15:14

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала западные страны не поддаваться усталости от войны.

Об этом она заявила после встречи Совета стран Балтийского моря (CBSS), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы достигли момента усталости. Но санкции против России и помощь Украине должны быть сохранены. Растущий скептицизм также связан с тем, что агрессивная война России ведет к повышению цен на энергоносители и продовольствие. Но именно такую ​​тактику использует президент России Владимир Путин. Вот почему так важно продолжать поддерживать Украину", – сказала Бербок.

Она также выразила уверенность, что Швеция и Финляндия вскоре могут быть приняты в НАТО, несмотря на сопротивление Анкары.

По словам Бербок, Швеция и Финляндия уже давно являются частью военного союза, но не являются его официальными членами.

Напомним, 17 мая Россия заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря, хотя ее отстранили от участия в деятельности совета еще в начале марта из-за вторжения в Украину.

Россию также не пригласили на министерскую сессию, проходящую 25 мая в Норвегии.

ВИДЕО ДНЯ

В этом году CBSS празднует 30-летие. В настоящее время в него входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Европейский Союз. Также статус наблюдателя есть у Украины.

После аннексии Крыма в 2014 году ежегодные заседания CBSS на уровне министров иностранных дел не проводились.

Темы: ГерманияМИДвойнаГермания
Главное сегодня

Генсек ООН признал, что угроза ядерной войны стала реальной

Оккупировано 95% Луганщины, ситуация на Донбассе очень плохая – Гайдай

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ и дал поручение Кабмину

фото, видеоЖурналисты нашли фото гауляйтера Херсона и его бегства из Киева – Bihus.Info

Российские оккупанты пытаются наступать в направлении Бахмута и Лимана на Донбассе – Генштаб

фотоВ оккупированном Севастополе на субмарины РФ загружают ракеты "Калибр" – СМИ

Все новости...
Германия
Шредера официально выдвинули в совет директоров "Газпрома"
Украина может получить еще 30 немецких зенитных установок Gepard до конца августа
Консульство Польши в Гамбурге облили цветами флага РФ
Последние новости
00:52
Зеленский: В мире должна появиться стойкая привычка – принимать во внимание Украину
00:20
Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike – СМИ
00:01
видеоРоссия жестко наступает на востоке, нам нужно оружие – Зеленский
23:23
Украинские истребители сбили 2 крылатых российских ракеты
23:11
Стрельба в Харькове: трое убитых, один из них – в военной форме
23:04
фотоCharlie Hebdo выпустил "украинский" номер – деньги от него будут переданы ВСУ
22:57
Ахметов: Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления
22:50
Парламент Словении избрал нового премьера
22:49
Будущее "трубы Медведчука", государство забрало облгазы: экономические итоги дня
22:36
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Все новости...