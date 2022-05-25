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Псевдоволонтер взяв гроші за порятунок з Маріуполя людей, які невдовзі загинули

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 15:31

Суд арештував 27-річного жителя Броварів, який в шахрайський спосіб заволодів коштами, пообіцявши евакуювати людей із заблокованого РФ Маріуполя.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в Facebook, Київська міська прокуратура, речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Клименка: "Цей юний чоловік записався у Фонд волонтером. Допомагав вести документацію. Якось натрапив на пост дівчини в соцмережі, яка просила допомогти вивезти її маму та вітчима із Маріуполя. Герой написав, що може це організувати за 10 тисяч гривень.

Дівчина відразу перевела цю суму на карту фігуранта і почала чекати приїзду рідних. Однак натомість дочекалася звістки про їхню смерть".

Пряма мова Максимець: "Підозрюваний створював у потерпілих враження чесної відповідальної людини, волонтера. Слідство вважає, що саме через його порожні обіцянки та зволікання потерпіла не змогла вчасно вивезти своїх батьків з Маріуполя, оскільки не шукала інших варіантів евакуації. Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до інших фактів шахрайств. За клопотанням прокурора на час слідства чоловік перебуватиме під вартою без можливості внесення застави".

Деталі: Чоловіку оголошено підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, та залишення без допомоги осіб, які перебувають в небезпечному для життя стані і позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок ведення бойових дій, що спричинило їх смерть.

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Згідно із матеріалами досудового розслідування, у березні 2022 року під приводом надання волонтерської допомоги підозрюваний пообіцяв потерпілій за грошову винагороду вивезти її батьків з тимчасово окупованого Маріуполя, де проходили воєнні дії, у безпечне місце. Свої послуги шахрай оцінив у 10 тисяч гривень.

15 березня він отримав від жінки кошти, але жодних дій для евакуації її батьків не здійснив та намірів виконувати свої зобов’язання не мав.

20 березня батьки потерпілої загинули під час обстрілів міста Маріуполь. Однак і після цього підозрюваний тривалий час запевняв жінку, що з її рідними все гаразд, та отримані за їх перевезення кошти не повернув.

Крім того, під приводом забезпечення волонтерів талонами на пальне, брав у останніх кошти, однак свої зобов’язання не виконував та грошові кошти не повертав. За такою схемою протягом березня 2022 року зловмисник ошукав трьох волонтерів.

Наразі за клопотанням прокурора суд арештував підозрюваного на 50 днів – в межах досудового розслідування.

Теми: війнаполіціяпрокуратураМаріуполь
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