Псевдоволонтер взял деньги за спасение из Мариуполя людей, которые вскоре погибли

Суд арестовал 27-летнего жителя Броваров, который мошенническим образом завладел средствами, пообещав эвакуировать людей из заблокированного РФ Мариуполя.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, Киевская городская прокуратура, спикер прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Клименко: "Этот юный мужчина записался в Фонд волонтером. Помогал вести документацию. Однажды наткнулся на пост девушки в соцсети, которая просила помочь вывезти ее маму и отчима из Мариуполя. Герой написал, что может это организовать за 10 тысяч гривен.

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Девушка сразу перевела эту сумму на карту фигуранта и принялась ждать приезда родных. Однако дождалась известия об их смерти".

Прямая речь Максимец: "Подозреваемый создавал у потерпевших впечатление честного ответственного человека, волонтера. Следствие считает, что именно из-за его пустых обещаний и промедлений потерпевшая не смогла вовремя вывезти своих родителей из Мариуполя, поскольку не искала других вариантов эвакуации.

В настоящее время правоохранители проверяют его относительно других фактов мошенничества. По ходатайству прокурора на время следствия мужчина будет находиться под стражей без возможности внесения залога".

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Детали: Мужчине объявлено подозрение по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном повторно, и оставления без помощи лиц, которые находятся в опасном для жизни состоянии и лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие ведения боевых действий, что повлекло их смерть

Согласно материалам досудебного расследования, в марте 2022 года под предлогом предоставления волонтерской помощи подозреваемый пообещал потерпевшей за денежное вознаграждение вывезти ее родителей из временно оккупированного Мариуполя, где проходили военные действия, в безопасное место. Свои услуги мошенник оценил в 10 тысяч гривен.

15 марта он получил от женщины средства, но никаких действий по эвакуации ее родителей не осуществил и намерений выполнять свои обязательства не имел.

20 марта родители потерпевшей погибли во время обстрелов города Мариуполь. Однако и после этого подозреваемый долгое время уверял женщину, что с ее родными все в порядке, и полученные за их якобы спасение средства не вернул.

Кроме того, под предлогом обеспечения волонтеров талонами на горючее, брал у последних средства, однако свои обязательства не выполнял и денежные средства не возвращал. По такой схеме в течение марта 2022 злоумышленник обманул трех волонтеров.

По ходатайству прокурора суд арестовал подозреваемого на 50 дней – в рамках досудебного расследования.