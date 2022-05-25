Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ЄС ще сподіваються на санкції щодо російської нафти, незважаючи на опір Угорщини

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 16:28

Європейський союз, як і раніше, сподівається, що зможе узгодити санкції щодо російської нафти до наступного засідання Європейської ради.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Я як і раніше впевнений, що ми зможемо вирішити цю тему перед Європейською радою", - сказав Мішель під час пресконференції у Стокгольмі з прем'єр-міністром Швеції.

Реклама:

"Ми дуже старанно працюємо, щоб залишатися єдиними... але також і приймати рішення, щоб зламати російську військову машину і спробувати чинити тиск на Кремль, щоб покласти край війні", - додав він.

Президентка Єврокомісії раніше заявила, що лідери Європейського союзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго на саміті лідерів.

ВІДЕО ДНЯ

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через спротив Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.

Теми: ЄСсанкціїУгорщинанафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
ЄС
ЄС розгляне пропозиції, щоб прискорити постачання артснарядів Україні – Боррель
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: