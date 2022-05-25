В ЄС ще сподіваються на санкції щодо російської нафти, незважаючи на опір Угорщини

Європейський союз, як і раніше, сподівається, що зможе узгодити санкції щодо російської нафти до наступного засідання Європейської ради.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Я як і раніше впевнений, що ми зможемо вирішити цю тему перед Європейською радою", - сказав Мішель під час пресконференції у Стокгольмі з прем'єр-міністром Швеції.

"Ми дуже старанно працюємо, щоб залишатися єдиними... але також і приймати рішення, щоб зламати російську військову машину і спробувати чинити тиск на Кремль, щоб покласти край війні", - додав він.

Президентка Єврокомісії раніше заявила, що лідери Європейського союзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго на саміті лідерів.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через спротив Угорщини.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.