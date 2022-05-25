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В ЄС ще сподіваються на санкції щодо російської нафти, незважаючи на опір Угорщини

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 16:28

Європейський союз, як і раніше, сподівається, що зможе узгодити санкції щодо російської нафти до наступного засідання Європейської ради.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Я як і раніше впевнений, що ми зможемо вирішити цю тему перед Європейською радою", - сказав Мішель під час пресконференції у Стокгольмі з прем'єр-міністром Швеції.

"Ми дуже старанно працюємо, щоб залишатися єдиними... але також і приймати рішення, щоб зламати російську військову машину і спробувати чинити тиск на Кремль, щоб покласти край війні", - додав він.

Президентка Єврокомісії раніше заявила, що лідери Європейського союзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти Росії на саміті 30-31 травня.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго на саміті лідерів.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через спротив Угорщини.

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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.

Теми: ЄСсанкціїУгорщинанафта
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