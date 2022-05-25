В ЕС еще надеются на санкции в отношении российской нефти, несмотря на сопротивление Венгрии

Европейский Союз по-прежнему надеется, что сможет согласовать санкции в отношении российской нефти до следующего заседания Европейского совета.

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я по-прежнему уверен, что мы сможем решить эту тему перед Европейским советом", - сказал Мишель на пресс-конференции в Стокгольме с премьер-министром Швеции.

"Мы очень усердно работаем, чтобы оставаться едиными... но также и принимать решения, чтобы сломать российскую военную машину и попытаться оказать давление на Кремль, чтобы положить конец войне", - добавил он.

Президент Еврокомиссии ранее заявила, что лидеры Европейского союза вряд ли договорятся о нефтяном эмбарго против России на саммите 30-31 мая.

Премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предлагаемого ЕС нефтяного эмбарго на саммите лидеров.

Министры иностранных дел ЕС не смогли разблокировать вопрос о введении нефтяных санкций против России на встрече в Брюсселе 16 мая из-за сопротивления Венгрии.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не получала никаких новых серьезных предложений по нефтяным санкциям против России после визита президента Еврокомиссии в Будапешт в начале мая.