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У Зеленського вказали червону лінію, за яку Україна не вийде у війні

Світлана КізіловаСереда, 25 травня 2022, 17:22

В Офісі президента України наголошують, що здача ворогу українських територій, громадян чи суверенітету – неможливі. Зокрема, точно не буде жодного "Мінську-3".

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram

Диеталі: Подоляк зазначив, що зараз для України важливо продовжувати воювати на всіх напрямках.

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Пряма мова: "Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне, нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання.

Саме тому проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голову. Ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами нам пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здача частини територій заради миру. Чого тільки не запропонуєш, щоб захистити свою комфортну стрічку в соцмережах від поганих новин та відновити бізнес із Росією. "Ми ж хочемо повернути старий, довоєнний спосіб життя. Погоджуйтеся на якісь компроміси" – у деяких західних очах можна прочитати буквально таке.

Так от, щоб не було двозначності. Україна не братиме участі в цьому обговоренні. Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію. Не може бути й мови про заморожування конфлікту".

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Деталі: Полодяк пояснив, що будь-яке заморожування – це війна, відкладена у часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни. "Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", - додав радник керівника Офісу президента.

Він додав, що війна завершиться за столом переговорів, але переговори стануть можливими лише тоді, коли сторони будуть готові домовлятися. Для цього Росії потрібно почати тверезо оцінювати ситуацію й навряд чи заяви про поступки, збереження обличчя чи заморожування конфлікту цьому сприятимуть.

"Не може бути більшого удару в спину, ніж пропозиції віддати частину територій, від тих, чиї цінності та кордони захищають українці, віддаючи життя. Чи, може, свобода й демократія вже не варті того, щоб заради них воювати? Україні давали від трьох днів до кількох тижнів. Українці ж захистили Київ, звільнили три області та завершують звільнення четвертої. Сьогодні ті ж самі люди пропонують нам подарувати Росії схід і південь. Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю", - зазначив Подоляк.

Теми: війнаЗеленський
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