У Зеленского указали красную линию, за которую Украина не выйдет в войне

В Офисе президента Украины отмечают, что сдача врагу украинских территорий, граждан или суверенитета – невозможны. В частности, точно не будет никакого "Минска-3".

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram

Детали: Подоляк отметил, что сейчас для Украины важно продолжать воевать по всем направлениям.

Прямая речь: "Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное, будто россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания.

Именно поэтому пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее.

Так вот, чтобы не было двусмысленности. Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта".

Детали: Полодяк объяснил, что любая заморозка – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны. "Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3", – добавил советник руководителя Офиса президента.

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Он сказал, что война завершится за столом переговоров, но переговоры станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться. Для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию и вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта будут этому способствовать.

"Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий, от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Или, может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать? Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, возьмем помощь оружием", - отметил Подоляк.