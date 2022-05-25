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Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА

Мазуренко Альона Середа, 25 травня 2022, 17:25
ілюстративне фото Генштабу

У Дніпропетровській області 25 травня знищили безпілотник російських загарбників. 

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Дослівно: "У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник.

За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук".

Деталі: Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація на південних рубежах лінії зіткнення напружена, але контрольована.

На Херсонщині під покровом ночі окупанти спробували захопити частину українських позицій: "Атаку було відбито, з втратами - 1 вбитий та 2 поранених – противник відійшов на вихідні позиції".

На Одещині ситуація стабільна. 

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В Придністров’ї відмінили червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий: "Розгублена від масових виїздів потенційних призовників з невизнаної республіки, влада Придністров’я відмовилась від ідеї мобілізації".

Тим часом з українського боку відповідна ділянка кордону надійно захищена.

В північно-західній частині Чорного моря продовжують перебувати ВДК та 2 ракетних корабля із понад півтора десятками ракет в готовності до застосування по території України.

Теми: Дніпропетровська областьокупаціявійнаРосія
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