Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА
У Дніпропетровській області 25 травня знищили безпілотник російських загарбників.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
Дослівно: "У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник.
За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук".
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