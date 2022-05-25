Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА

Альона Мазуренко Середа, 25 травня 2022, 17:25
Над Дніпропетровщиною приземлили російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА
ілюстративне фото Генштабу

У Дніпропетровській області 25 травня знищили безпілотник російських загарбників. 

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Дослівно: "У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник.

Реклама:

За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук".

Деталі: Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація на південних рубежах лінії зіткнення напружена, але контрольована.

На Херсонщині під покровом ночі окупанти спробували захопити частину українських позицій: "Атаку було відбито, з втратами - 1 вбитий та 2 поранених – противник відійшов на вихідні позиції".

ВІДЕО ДНЯ

На Одещині ситуація стабільна. 

В Придністров’ї відмінили червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий: "Розгублена від масових виїздів потенційних призовників з невизнаної республіки, влада Придністров’я відмовилась від ідеї мобілізації".

Тим часом з українського боку відповідна ділянка кордону надійно захищена.

В північно-західній частині Чорного моря продовжують перебувати ВДК та 2 ракетних корабля із понад півтора десятками ракет в готовності до застосування по території України.

Теми: Дніпропетровська областьокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: