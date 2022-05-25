Над Дніпропетровщиною "приземлили" російський дрон: 11-й за добу – голова ОВА

У Дніпропетровській області 25 травня знищили безпілотник російських загарбників.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Дослівно: "У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник.

Реклама:

За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук".

Деталі: Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація на південних рубежах лінії зіткнення напружена, але контрольована.

На Херсонщині під покровом ночі окупанти спробували захопити частину українських позицій: "Атаку було відбито, з втратами - 1 вбитий та 2 поранених – противник відійшов на вихідні позиції".

ВІДЕО ДНЯ

На Одещині ситуація стабільна.

В Придністров’ї відмінили червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий: "Розгублена від масових виїздів потенційних призовників з невизнаної республіки, влада Придністров’я відмовилась від ідеї мобілізації".

Тим часом з українського боку відповідна ділянка кордону надійно захищена.

В північно-західній частині Чорного моря продовжують перебувати ВДК та 2 ракетних корабля із понад півтора десятками ракет в готовності до застосування по території України.