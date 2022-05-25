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Над Днепропетровщиной "приземлили" российский дрон: 11 за сутки – глава ОВА

Мазуренко Алена Среда, 25 мая 2022, 17:25
Иллюстративное фото Генштаба

В Днепропетровской области 25 мая был уничтожен беспилотник российских захватчиков.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Детали: "В небе над Днепропетровской областью наши военные сбили беспилотник.

За сутки в Украине их "долеталось" 11 штук".

Детали: Оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация на южных рубежах линии столкновения напряженная, но контролируемая.

В Херсонской области под покровом ночи оккупанты попытались захватить часть украинских позиций: "Атака была отбита, с потерями - 1 убитый и 2 раненых - противник отошел на исходные позиции".

В Одесской области ситуация стабильная.

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В Приднестровье отменили красный уровень террористической угрозы, установлен желтый: "Растерянные от массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики, власти Приднестровья отказались от идеи мобилизации".

Между тем, с украинской стороны соответствующий участок границы надежно защищен.

В северо-западной части Черного моря продолжают находиться ВДК и 2 ракетных корабля с более чем полутора десятками ракет в готовности к применению по территории Украины.

Темы: Днепропетровская областьоккупациявойнаРосcия
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