Над Днепропетровщиной "приземлили" российский дрон: 11 за сутки – глава ОВА
В Днепропетровской области 25 мая был уничтожен беспилотник российских захватчиков.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
Детали: "В небе над Днепропетровской областью наши военные сбили беспилотник.
За сутки в Украине их "долеталось" 11 штук".
Детали: Оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация на южных рубежах линии столкновения напряженная, но контролируемая.
В Херсонской области под покровом ночи оккупанты попытались захватить часть украинских позиций: "Атака была отбита, с потерями - 1 убитый и 2 раненых - противник отошел на исходные позиции".
В Одесской области ситуация стабильная.
В Приднестровье отменили красный уровень террористической угрозы, установлен желтый: "Растерянные от массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики, власти Приднестровья отказались от идеи мобилизации".
Между тем, с украинской стороны соответствующий участок границы надежно защищен.
В северо-западной части Черного моря продолжают находиться ВДК и 2 ракетных корабля с более чем полутора десятками ракет в готовности к применению по территории Украины.