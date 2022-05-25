Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримка ефективності української держави за півроку зросла з 5% до 54% 

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 17:38
протитанкові їжаки на майдані незалежності в києві 24 травня. фото: getty images

Кількість громадян, котрі вважають діяльність української держави ефективною, зросла з 5% до 54% впродовж останніх шести місяців.

Джерело: загальнонаціональне опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 18-19 травня спільно з Інститутом соціології НАН України

Деталі: Соціологи ставили опитаним громадянам таке питання: "Як Ви оцінюєте ефективність української держави на даному етапі?".

У травні 54% респондентів відповіли, що центральні органи влади справляються майже зі всіма своїми обов’язками, 39% – частково справляються. Загалом 93% опитаних громадян висловили задовільні оцінки діяльності держави.

Тоді як у листопаді опитування Інституту соціології НАН України фіксувало цілком протилежний стан оцінок від громадян. 5% заявляли, що майже справляються, 40% – частково справляються, а відносна більшість 44% громадян оцінювали, що центральні органи влади майже не справляються зі своїми обов’язками. Ще 10% не змогли дати оцінку в тому опитуванні. 

Автори дослідження зауважують, що в травневому опитуванні відносно більше позитивних оцінок органів влади зафіксували серед наймолодшого населення, адже 63% з них підтримують відповідь "справляються майже з усіма обов’язками", та групи громадян віком 50-59 років, серед яких 57% респондентів відповіли так само.

Відносно нижчий рівень оцінки діяльності центральних органів влади соціологи зафіксували серед мешканців східних регіонів України. Серед них 42% вважають діяльність української держави ефективною, 46% вважають, що влада частково справляється зі своїми обов’язками.

ВІДЕО ДНЯ

Опитування провели телефоном на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 2000 громадян України старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Теми: опитуваннясоціологіявладаВоєнний стан
Головне сьогодні

Зеленський відповів Кіссінджеру: Зараз не 1938 рік

Ворог намагається відновити наступ на Слов’янськ – зведення штабу

Постпред України при ООН пояснив, для чого Росія викрадає дітей

Окупанти готують наступ на Сіверськ і прискорюють битву за Сєвєродонецьк – ISW

Ізраїль не дозволив передати Україні протитанкові ракети Spike – ЗМІ

Генсек ООН визнав, що загроза ядерної війни стала реальною

Усі новини...
опитування
У Дії оголосили нове опитування громадян щодо носіння зброї
Українці не готові поступитися територією заради миру – опитування
Чверть біженців, які повертаються в Україну, хочуть жити в іншій області – опитування
Останні новини
09:28
Росіяни будують вже третю лінію оборони на окупованому півдні – ГУР
09:28
Столтенберг: ніхто не має точних прогнозів, коли скінчиться війна
09:17
ЄС заморозив резерви Центробанку РФ на 23 мільярди євро – це менше, ніж очікувалось
09:06
Регіони: від штурму Сєвєродонецька й Лисичанська багато руйнувань, у Мар'їнці пожежа
09:02
Як отримати безкоштовну медичну допомогу в Німеччині – пояснюють у МОЗ
09:00
Окупанти вбили вже 240 українських дітей
08:55
Росія провалила операції елітних підрозділів в Україні зі значними втратами - розвідка Британії
08:49
У Маріуполі росіяни "вчитимуть" дітей все літо, щоб деукраїнізувати – радник мера
08:45
Іспанія зареєструвала понад 100 тисяч українців з початку вторгнення РФ
08:27
Громаду на криворізькому напрямку обстріляли з артилерії
Усі новини...