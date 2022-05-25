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Підтримка ефективності української держави за півроку зросла з 5% до 54% 

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 17:38
Підтримка ефективності української держави за півроку зросла з 5% до 54% 
протитанкові їжаки на майдані незалежності в києві 24 травня. фото: getty images

Кількість громадян, котрі вважають діяльність української держави ефективною, зросла з 5% до 54% впродовж останніх шести місяців.

Джерело: загальнонаціональне опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 18-19 травня спільно з Інститутом соціології НАН України

Деталі: Соціологи ставили опитаним громадянам таке питання: "Як Ви оцінюєте ефективність української держави на даному етапі?".

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У травні 54% респондентів відповіли, що центральні органи влади справляються майже зі всіма своїми обов’язками, 39% – частково справляються. Загалом 93% опитаних громадян висловили задовільні оцінки діяльності держави.

Тоді як у листопаді опитування Інституту соціології НАН України фіксувало цілком протилежний стан оцінок від громадян. 5% заявляли, що майже справляються, 40% – частково справляються, а відносна більшість 44% громадян оцінювали, що центральні органи влади майже не справляються зі своїми обов’язками. Ще 10% не змогли дати оцінку в тому опитуванні. 

Автори дослідження зауважують, що в травневому опитуванні відносно більше позитивних оцінок органів влади зафіксували серед наймолодшого населення, адже 63% з них підтримують відповідь "справляються майже з усіма обов’язками", та групи громадян віком 50-59 років, серед яких 57% респондентів відповіли так само.

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Відносно нижчий рівень оцінки діяльності центральних органів влади соціологи зафіксували серед мешканців східних регіонів України. Серед них 42% вважають діяльність української держави ефективною, 46% вважають, що влада частково справляється зі своїми обов’язками.

Опитування провели телефоном на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 2000 громадян України старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Теми: опитуваннясоціологіявладаВоєнний стан
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