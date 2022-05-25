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Поддержка эффективности украинского государства за полгода выросла с 5% до 54%

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 17:38
Поддержка эффективности украинского государства за полгода выросла с 5% до 54%

Количество граждан, считающих деятельность украинского государства эффективным, выросло с 5% до 54% ​​за последние шесть месяцев.

Источник: общенациональный опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 18-19 мая совместно с Институтом социологии НАН Украины

Детали: Социологи задавали опрошенным гражданам такой вопрос: "Как вы оцениваете эффективность украинского государства на данном этапе?".

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В мае 54% респондентов ответили, что центральные органы власти справляются почти со всеми своими обязанностями, 39% частично справляются. В общей сложности 93% опрошенных граждан высказали удовлетворительные оценки деятельности государства.

Тогда как в ноябре 2021 года опрос Института социологии НАН Украины фиксировал совершенно противоположное состояние оценок от граждан. 5% заявляли, что почти справляются, 40% – частично справляются, а относительное большинство 44% граждан оценивали, что центральные органы власти почти не справляются со своими обязанностями. Еще 10% затруднились дать оценку в том опросе.

Авторы исследования отмечают, что в опросе за май 2022 года относительно больше положительных оценок органов власти зафиксировали среди молодого населения, так как 63% опрошенных из них поддерживают ответ "справляются почти со всеми обязанностями", а также группы граждан в возрасте 50-59 лет, среди которых 57% респондентов ответили положительно.

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Относительно более низкий уровень оценки деятельности центральных органов власти социологи зафиксировали среди жителей восточных регионов Украины. Среди них 42% считают деятельность украинского государства эффективным, 46% считают, что власть частично справляется со своими обязанностями.

Опрос провели по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров среди 2000 граждан Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Темы: опроссоциологиявластьВоенное положение
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