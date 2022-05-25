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США надали $4 млн на розмінування в Україні

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 18:05

Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки для програми очищення українських територій від російських мін і нерозірваних бомб.

Як передає "Європейська правда", про це повідомило у Twitter посольство США в Україні.

"Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки Halo Trust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад", - йдеться у повідомленні посольства США.

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Гроші надані США підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust.

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Як повідомлялося раніше, у Британії відкинули ідею послаблення санкцій в обмін на коридор для експорту врожаю з України та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря.

Крім того, країни Балтії і Польща закликали ЄС сформувати місію саперів в Україні.

Теми: СШАрозмінуваннядеокупаціямінування
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