США надали $4 млн на розмінування в Україні

Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки для програми очищення українських територій від російських мін і нерозірваних бомб.

Як передає "Європейська правда", про це повідомило у Twitter посольство США в Україні.

"Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки Halo Trust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад", - йдеться у повідомленні посольства США.

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Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine🇺🇸🇺🇦 https://t.co/sInAyuZrhl — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 25, 2022

Гроші надані США підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust.

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Як повідомлялося раніше, у Британії відкинули ідею послаблення санкцій в обмін на коридор для експорту врожаю з України та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря.

Крім того, країни Балтії і Польща закликали ЄС сформувати місію саперів в Україні.