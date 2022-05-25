США выделили $4 млн на разминирование в Украине

Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки для программы очистки украинских территорий от российских мин и неразорвавшихся бомб.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщило в Twitter посольство США в Украине.

"На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки Halo Trust в Украине, на которые будут задействованы 10 команд для очистки территорий от российских наземных мин и неразорвавшихся бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой, в свои общины", - говорится в сообщении посольства США.

Реклама:

Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine🇺🇸🇺🇦 https://t.co/sInAyuZrhl — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 25, 2022

Деньги, предоставленные США, пойдут на поддержку британской неправительственной организации Halo Trust.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось ранее, в Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины и "разминирования Украины" акватории Черного моря.

Кроме того, страны Балтии и Польша призвали ЕС сформировать миссию саперов в Украине.