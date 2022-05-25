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США выделили $4 млн на разминирование в Украине

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 18:05

Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки для программы очистки украинских территорий от российских мин и неразорвавшихся бомб.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщило в Twitter посольство США в Украине.

"На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки Halo Trust в Украине, на которые будут задействованы 10 команд для очистки территорий от российских наземных мин и неразорвавшихся бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой, в свои общины", - говорится в сообщении посольства США.

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Деньги, предоставленные США, пойдут на поддержку британской неправительственной организации Halo Trust.

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Как сообщалось ранее, в Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины и "разминирования Украины" акватории Черного моря.

Кроме того, страны Балтии и Польша призвали ЕС сформировать миссию саперов в Украине.

Темы: СШАразминированиедеоккупацияминирование
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