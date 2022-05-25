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В окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети "Калібр" – ЗМІ

Мазуренко Альона Середа, 25 травня 2022, 18:27
фото: Крим.Реалії

У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують ракети "Калібр". 

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проекту "Варшав'янка".

До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.

На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

 
фото: Крим.Реалії

Довідка: "Калібр" - російські крилаті ракети. Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту, за словами Путіна, 1400 км.

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Передісторія:

  • 24 травня представник ГУР Міноборони України Вадим Скибіцький повідомив, що підводні човни Чорноморського флоту Росії завдають ракетних ударів по українській території.

Теми: КримвійнаЧорне морефлот
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