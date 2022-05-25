Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Севастополе на субмарины РФ загружают ракеты "Калибр" – СМИ

Мазуренко Алена Среда, 25 мая 2022, 18:27
фото: Крым.Реалии

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки Черноморского флота России загружают ракеты "Калибр".

Источник: Крым.Реалии

Детали: У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка".

К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

 
фото: Крым.Реалии

Справка: "Калибр" – российские крылатые ракеты. Для поражения наземных целей с подводных лодок используются крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг, а дальность полета, по словам Путина, 1400 км.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 24 мая представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что подводные лодки Черноморского флота России наносят ракетные удары по украинской территории.

Темы: КрымвойнаЧерное морефлот
Главное сегодня

Оккупанты готовят наступление на Сиверск и ускоряют битву за Северодонецк – ISW

Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike – СМИ

Генсек ООН признал, что угроза ядерной войны стала реальной

Оккупировано 95% Луганщины, ситуация на Донбассе очень плохая – Гайдай

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ и дал поручение Кабмину

фото, видеоЖурналисты нашли фото гауляйтера Херсона и его бегства из Киева – Bihus.Info

Все новости...
Крым
Оккупанты в Крыму хотят прекратить изучение английского в школах: "зачем нам Англия?"
Оккупантам придется уйти из Крыма – Зеленский
Зеленский сказал, какой ценой можно сейчас восстановить контроль над Крымом
Последние новости
06:44
Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Россия похищает детей
05:48
Зеленский наградил еще 144 военных
04:43
Россияне могут открыть огонь из захваченного украинского катера – ОК "Юг"
04:27
Юг: враг совершил 3 налета вертолетами Ми-8
03:55
Оккупанты готовят наступление на Сиверск и ускоряют битву за Северодонецк – ISW
02:58
США призывают проголосовать за новые санкции против Северной Кореи
02:20
В результате четырех взрывов в Афганистане погибли по меньшей мере 12 человек
01:46
ПВО сбила в Хмельницкой области вражескую ракету
01:26
Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации танков Т-62 – ОВА
00:52
Зеленский: В мире должна появиться стойкая привычка – принимать во внимание Украину
Все новости...