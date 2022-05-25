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В оккупированном Севастополе на субмарины РФ загружают ракеты "Калибр" – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 25 мая 2022, 18:27
В оккупированном Севастополе на субмарины РФ загружают ракеты Калибр – СМИ
фото: Крым.Реалии

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки Черноморского флота России загружают ракеты "Калибр".

Источник: Крым.Реалии

Детали: У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка".

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К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

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фото: Крым.Реалии

Справка: "Калибр" – российские крылатые ракеты. Для поражения наземных целей с подводных лодок используются крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг, а дальность полета, по словам Путина, 1400 км.

Предыстория:

  • 24 мая представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что подводные лодки Черноморского флота России наносят ракетные удары по украинской территории.

Темы: КрымвойнаЧерное морефлот
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