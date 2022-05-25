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Пошкоджені дитячий садок, церква: росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Мазуренко Альона Середа, 25 травня 2022, 19:53

У Дніпропетровській області 25 травня російські окупанти кілька разів за день обстріляли Криворізький район.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.

 
 

Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки".

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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