Пошкоджені дитячий садок, церква: росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Середа, 25 травня 2022, 19:53
У Дніпропетровській області 25 травня російські окупанти кілька разів за день обстріляли Криворізький район.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.
Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки".
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