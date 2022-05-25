Повреждены детский сад, церковь: россияне обстреляли Днепропетровщину
Среда, 25 мая 2022, 19:53
В Днепропетровской области 25 мая российские оккупанты несколько раз в день обстреляли Криворожский район.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Враг несколько раз в день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской общине.
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Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома".