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Повреждены детский сад, церковь: россияне обстреляли Днепропетровщину

Алена МазуренкоСреда, 25 мая 2022, 19:53
Повреждены детский сад, церковь: россияне обстреляли Днепропетровщину

В Днепропетровской области 25 мая российские оккупанты несколько раз в день обстреляли Криворожский район.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Враг несколько раз в день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской общине.

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Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома".

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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