Журналісти знайшли фото гауляйтера Херсона та його втечі з Києва – Bihus.Info

Журналістам вдалося отримала світлини, на яких зображений Олександр Кобець - псевдомер окупованого Херсона, що раніше працював на КДБ. Його обличчя російські окупанти намагалися не афішувати.

Джерело: матеріал Bihus.Info

Деталі: Окупаційний "мер" Херсона Олександр Кобець не показує обличчя публічно, його сторінок у соцмережах не знайти, і навіть на пропагандистських відео він майже не з’являється. Журналістам вдалося отримати фото Кобця від джерел. На світлинах вказаний чоловік на початку березня покинув Київ.

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Співрозмовники Bihus.Info розповіли, що Кобець поспішно виїхав з Києва 7 березня 2022 року на автомобілі МЕRСЕDЕS-ВЕNZ С з номерним знаком AA 8332 CO, зареєстрованим на його дружину Ганну Кобець.

На пасажирському сидінні разом з Олександром Кобецм видно іншого чоловіка. За інформацією редакції, він підсів в мерседес до Кобця на виїзді з Києва, а дружина пересіла на заднє сидіння.

Про те, що Кобець виїхав з Києва саме 7 березня раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, кореспондент якого побував у київському будинку по вул. Оболонській, де мешкав Кобець.

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За даними джерел, того дня Кобець попрямував на захід України, а 15 березня 2022 року виїхав з країни через ПП "Ужгород". Він зміг перетнути кордон як особа старше 60 років (йому 62).

26 квітня 2022 року мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що так званий "військовий комендант" окупованої Херсонської області полковник Віктор Бєдрік "призначив" Кобця ватажком у Херсоні.

Через секретність Кобця з його біографічними даними виникла плутанина. Деякі видання спершу переплутали його з кандидатом у депутати до Херсонської міськради від партії "Голос" Олександром Дмитровичем Кобцем, а потім назвали Кобця водієм законного мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Водночас гауляйтер Кобець до партіїї "Голос" жодного відношення не має. Інформація про роботу Кобця на мера Херсона Колихаєва наразі також не знайшла підтвердження.

Кобець Олександр Юрійович народився у Херсоні, певний час жив там, а потім багато років мешкав у Києві (зареєстрований по вул. Оболонській) і, можливо, у Москві.

За даними джерел, за попередні 5 років Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Більшість з цих виїздів він здійснював напряму до Росії та Білорусі. Зокрема Кобець літав у Мінськ у 2019 році. Та їздив потягом і машиною в Росію у 2018-му.

Джерела Bihus.Info підтверджують інформацію видання "Мост" і "Центра журналістських розслідувань" про те, що у радянський час Кобець працював у КДБ, а потім, на початку 2000-их – в українській СБУ. Зокрема, в центральному апараті СБУ, звідки був звільнений до 2010 року.

Александр Юрьевич Кобец, 27.09.1959, подозреваемый в госизмене

У 2006 році Кобець був оформлений співробітником київської фірми "Украгрохімпромхолдинг", яка торгувала аміаком. Її в Україні заснував росіянин Олександр Бессонов. Заснував на гроші, позичені в російського банку ВТБ. Гроші банку Бессонов не повернув, відтак став обвинуваченим у кримінальній справі в РФ і на суді розповів, що в радянські часи працював "в органах військової контррозвідки КДБ СРСР Північної групи військ". Тобто колишній роботодавець Кобця публічно визнавав роботу на КДБ.

У 2012 рроці Кобець разом з дружиною Ганною заснував у Києві фірму "Кобець компані" і намагався займатись бізнесом.