Журналисты нашли фото гауляйтера Херсона и его бегства из Киева – Bihus.Info

Журналистам удалось получить фотографии, на которых изображен Александр Кобец - псевдомер оккупированного Херсона, ранее работавший на КГБ. Его лицо российские оккупанты пытались не афишировать.

Источник: материал Bihus.Info

Детали: Оккупационный "мэр" Херсона Александр Кобец не показывает лицо публично, его страниц в соцсетях не найти, и даже на пропагандистских видео он почти не появляется. Журналистам удалось получить фото Кобца от источников. На фотографиях видно, как мужчина в начале марта покинул Киев.

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Собеседники Bihus.Info рассказали, что Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 года на автомобиле Мерседес-Венс С с номерным знаком AA 8332 CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

На пассажирском сиденье вместе с Александром Кобецем виден другой мужчина. По информации редакции, он подсел в мерседес в Кобец на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.

О том, что Кобец выехал из Киева именно 7 марта, ранее сообщал Центр журналистских расследований, корреспондент которого побывал в киевском доме по ул. Оболонской, где жил Кобец.

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По данным источников, в тот день Кобец направился на запад Украины, а 15 марта 2022 выехал из страны через ЧП "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).

26 апреля 2022 года мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" Кобец главарем в Херсоне.

Из-за секретности Кобеца по его биографическим данным возникла путаница. Некоторые издания сначала перепутали его с кандидатом в депутаты в Херсонский горсовет от партии "Голос" Александром Дмитриевичем Кобцом, а затем назвали Кобца водителем законного мэра Херсона Игоря Колихаева.

В то же время гауляйтер Кобец к партии "Голос" никакого отношения не имеет. Информация о работе Кобца на мэра Херсона Колыхаева также не нашла подтверждения.

Кобец Александр Юрьевич родился в Херсоне, некоторое время жил там, а потом много лет жил в Киеве (зарегистрированный по ул. Оболонской) и, возможно, в Москве.

По данным источников, за предыдущие 5 лет Кобец 22 раза уезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году. Но ездил поездом и машиной в Россию в 2018 году.

Источники Bihus.Info подтверждают информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем в начале 2000-х – в украинской СБУ. В частности, в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 года.

Александр Юрьевич Кобец, 27.09.1959, подозреваемый в госизмене

В 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы "Украгрохимпромхолдинг", торгующей аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов. Основал на деньги, взятые у российского банка ВТБ. Деньги банка Бессонов не вернул, поэтому стал обвиняемым по уголовному делу в РФ и на суде рассказал, что в советское время работал "в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск". То есть, бывший работодатель Кобца публично признавал работу на КГБ.

В 2012 году Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом.