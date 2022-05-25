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Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ і дав доручення уряду

Альона Мазуренко Середа, 25 травня 2022, 20:30
Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ і дав доручення уряду
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії.

Джерело: відповідь Зеленського на електронну петицію на сайті ОП

Дослівно: "Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

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На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую.

З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання".

Деталі: Петицію "Створити візовий режим для громадян Російської Федерації" на сайті президента оприлюднили 11 лютого 2022 року.

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Інціатором вказаний громадянин Микита Мазура.

Петиція набрала майже 27 тисяч голосів. 

Вказано, що Зеленський її "успішно підтримав".

Теми: візиРосіяЗеленськийУкраїна
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