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Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ і дав доручення уряду

Мазуренко Альона Середа, 25 травня 2022, 20:30
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії.

Джерело: відповідь Зеленського на електронну петицію на сайті ОП

Дослівно: "Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую.

З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання".

Деталі: Петицію "Створити візовий режим для громадян Російської Федерації" на сайті президента оприлюднили 11 лютого 2022 року.

Інціатором вказаний громадянин Микита Мазура.

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Петиція набрала майже 27 тисяч голосів. 

Вказано, що Зеленський її "успішно підтримав".

Теми: візиРосіяЗеленськийУкраїна
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