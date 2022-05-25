Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ и дал поручение Кабмину

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России.

Источник: ответ Зеленского на электронную петицию на сайте ОП

Дословно: "Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию.

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На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю.

С учетом изложенного премьер-министру Дениса Шмыгаля направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос".

Детали: Петицию "Создать визовый режим для граждан Российской Федерации" на сайте президента обнародовали 11 февраля 2022 года.

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Инциатором указан гражданин Никита Мазура.

Петиция набрала около 27 тысяч голосов.

Указано, что Зеленский ее "успешно поддержал".