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Принц Чарльз навідався до українських біженців у Румунії

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 20:42
фото: getty images

Принц Уельський прибув до Румунії, щоб показати свою підтримку українським біженцям і на власні очі побачити, яку допомогу вони отримують.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Принц Чарльз відвідав центр для біженців поблизу Бухареста, куди постійно прибувають все більше українців. Він рішуче засудив війну, назвавши її "жорстокою агресією" проти України. 

Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа відвідала регіон з початку російського вторгнення в Україну, адже Бухарест розташований приблизно в 200 км від кордону з Україною.

ООН повідомляє, що з початку війни в Румунію в’їхало 966 000 українських біженців. Лише Польща прийняла більше українців.

Як повідомлялося раніше, Чехія єдина з країн ЄС звернулася до Агентства із надання притулку через українських біженців.

Теми: Велика БританіябіженціРумунія
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