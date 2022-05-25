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Принц Чарльз посетил украинских беженцев в Румынии

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 20:42
Принц Чарльз посетил украинских беженцев в Румынии
фото: getty images

Принц Уэльский прибыл в Румынию, чтобы показать свою поддержку украинским беженцам и своими глазами увидеть, какую помощь они получают.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Принц Чарльз посетил центр для беженцев близ Бухареста, куда постоянно прибывает все больше украинцев. Он решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.

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Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, ведь Бухарест расположен примерно в 200 км от границы с Украиной.

ООН сообщает, что с начала войны в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.

Как сообщалось ранее, Чехия единственная из стран ЕС обратилась в Агентство по предоставлению убежища через украинских беженцев.

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Темы: ВеликобританиябеженцыРумыния
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