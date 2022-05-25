Окуповано 95% Луганщини, ситуація на Донбасі надзвичайно погана – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що наразі окуповано 95% території області. За його словами, ситуація на Донбасі наразі надзвичайно погана.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Окуповано 95% території Луганської області. Ситуація на Донбасі - надзвичайно погана.

Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не припиняються взагалі".

Деталі: За його словами, траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється.

24 травня ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, окупантам навіть вдалося поставити свої блок-пости, але 25 травня дорога не перекрита і вдалося завезти гумвантажі.

Гайдав додав, що Сєвєродонецьк не оточений, а в місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців.

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Загалом на підконтрольній українським захисникам Луганщині - більше 40 тисяч людей, з них 99%, за словами глави ОВА, виїжджати не хочуть.

Нагадаємо:

Російські загарбники зосередили зусилля на сході України, так вони наступають на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, на Донецькому – окупанти пробують прорвати оборону українських захисників.

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