Оккупировано 95% Луганщины, ситуация на Донбассе очень плохая – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время оккупировано 95% территории области. По его словам, ситуация на Донбассе сейчас чрезвычайно плохая.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Оккупировано 95% территории Луганской области. Ситуация на Донбассе - очень плохая.

Луганщина продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются вообще".

Детали: По его словам, трасса "Лисичанск-Бахмут" обстреливается.

24 мая вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оккупантам даже удалось поставить свои блок-посты, но 25 мая дорога не перекрыта и удалось завезти гуманитарные грузы.

Гайдав добавил, что Северодонецк не оцеплен, а в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей.

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В общей сложности на подконтрольной украинским защитникам Луганщине - более 40 тысяч человек, из них 99%, по словам главы ОВА, уезжать не хотят.

Напомним:

Российские захватчики сосредоточили усилия на востоке Украины, так, они наступают на Северодонецком и Бахмутском направлениях, на Донецком – оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников.

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