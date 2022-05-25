У Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що наразі поліцейські у Луганській області замінили поховальні бюро. Так, в Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "На Луганщині поліцейські замінили поховальні бюро. У Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано 150 людей.

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Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда.

Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі".

Деталі: За словами Гайдая, після війни родичі можуть здійснити перепоховання.

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Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.