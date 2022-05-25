У Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що наразі поліцейські у Луганській області замінили поховальні бюро. Так, в Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "На Луганщині поліцейські замінили поховальні бюро. У Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано 150 людей.

Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда.

Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі".

Деталі: За словами Гайдая, після війни родичі можуть здійснити перепоховання.

Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.