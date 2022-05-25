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В Лисичанске в братской могиле похоронены 150 человек – Гайдай

Мазуренко Алена Среда, 25 мая 2022, 21:23
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время полицейские в Луганской области заменили погребальные бюро. Так, в Лисичанске в братской могиле похоронены 150 человек.

Источник: Гайдай у Facebook

Прямая речь: "На Луганщине полицейские заменили погребальные бюро. В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены 150 человек.

В настоящее время полиция Луганской области подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда.

Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле".

Детали: По словам Гайдая, после войны родственники могут осуществить перезахоронение.

Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти.

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Темы: Луганская областьвойна
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