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Російського військового у Ростовській області відправили до в'язниці за "роботу на Україну"

Світлана КізіловаСереда, 25 травня 2022, 22:10
Російського військового у Ростовській області відправили до в'язниці за роботу на Україну
Руслан Артиков, фото з його соцмереж

У Ростовській області старшого лейтенанта російської армії Руслана Артикова, якого затримали у 2019 році, засудили до 13 років позбавлення волі. Його звинуватили у співпраці з Україною.

Джерело: РБК

Деталі: Як запевняє ФСБ, чоловік "займався збором даних для Головного управління розвідки Міноборони України". Російський військовий суд позбавив Артикова звання.

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Південний окружний військовий суд Росії засудив старшого лейтенанта російської армії Руслана Артикова, якого звинувачували у шпигунстві на користь України, до 13 років позбавлення волі. Судове засідання проходило у закритому режимі.

У суді уточнили, що вирок поки що не набув чинності, проте підсудний "вину визнав".

Старший лейтенант Артиков служив за контрактом у 175-й бригаді управління Південного військового округу, дислокованої у місті Аксай Ростовській області. Його затримали у 2019 році. У ФСБ заявили, що офіцер займався збиранням даних для Головного управління розвідки Міноборони України. Артикова звинуватили за статтею "держзрада".

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У лютому він напав на співробітника московського СІЗО "Лефортово", після чого його помістили до карцеру. Цьому передували проблеми зі здоров'ям, через які його вивозили до тюремної лікарні.

Теми: РосіяСБУсуд
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