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Російського військового у Ростовській області відправили до в'язниці за "роботу на Україну"

Світлана КізіловаСереда, 25 травня 2022, 22:10
Руслан Артиков, фото з його соцмереж

У Ростовській області старшого лейтенанта російської армії Руслана Артикова, якого затримали у 2019 році, засудили до 13 років позбавлення волі. Його звинуватили у співпраці з Україною.

Джерело: РБК

Деталі: Як запевняє ФСБ, чоловік "займався збором даних для Головного управління розвідки Міноборони України". Російський військовий суд позбавив Артикова звання.

Південний окружний військовий суд Росії засудив старшого лейтенанта російської армії Руслана Артикова, якого звинувачували у шпигунстві на користь України, до 13 років позбавлення волі. Судове засідання проходило у закритому режимі.

У суді уточнили, що вирок поки що не набув чинності, проте підсудний "вину визнав".

Старший лейтенант Артиков служив за контрактом у 175-й бригаді управління Південного військового округу, дислокованої у місті Аксай Ростовській області. Його затримали у 2019 році. У ФСБ заявили, що офіцер займався збиранням даних для Головного управління розвідки Міноборони України. Артикова звинуватили за статтею "держзрада".

У лютому він напав на співробітника московського СІЗО "Лефортово", після чого його помістили до карцеру. Цьому передували проблеми зі здоров'ям, через які його вивозили до тюремної лікарні.

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Теми: РосіяСБУсуд
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