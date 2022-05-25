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Российского военного в Ростовской области отправили в тюрьму за "работу на Украину"

Светлана КизиловаСреда, 25 мая 2022, 22:10
Российского военного в Ростовской области отправили в тюрьму за работу на Украину
Руслан Артыков, фото из его соцсетей

В Ростовской области старшего лейтенанта российской армии Руслана Артыкова, которого задержали в 2019 году, приговорили к 13 годам лишения свободы. Его обвинили в сотрудничестве с Украиной.

Источник: РБК

Детали: По заверениям ФСБ, мужчина "занимался сбором данных для Главного управления разведки Минобороны Украины". Российский военный суд лишил Артыкова звания.

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Южный окружной военный суд России приговорил старшего лейтенанта российской армии Руслана Артыкова, которого обвиняли в шпионаже в пользу Украины, к 13 годам лишения свободы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, однако подсудимый "вину признал". Старший лейтенант Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления Южного военного округа, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области. Его задержали в 2019 году. В ФСБ заявили, что офицер занимался сбором данных для Главного управления разведки Минобороны Украины. Артыкову предъявили обвинение по статье "госизмена".

В феврале он напал на сотрудника московского СИЗО "Лефортово", после чего его поместили в карцер. Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу.

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Темы: РосcияСБУсуд
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