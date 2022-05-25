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Российского военного в Ростовской области отправили в тюрьму за "работу на Украину"

Светлана КизиловаСреда, 25 мая 2022, 22:10
Руслан Артыков, фото из его соцсетей

В Ростовской области старшего лейтенанта российской армии Руслана Артыкова, которого задержали в 2019 году, приговорили к 13 годам лишения свободы. Его обвинили в сотрудничестве с Украиной.

Источник: РБК

Детали: По заверениям ФСБ, мужчина "занимался сбором данных для Главного управления разведки Минобороны Украины". Российский военный суд лишил Артыкова звания.

Южный окружной военный суд России приговорил старшего лейтенанта российской армии Руслана Артыкова, которого обвиняли в шпионаже в пользу Украины, к 13 годам лишения свободы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, однако подсудимый "вину признал". Старший лейтенант Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления Южного военного округа, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области. Его задержали в 2019 году. В ФСБ заявили, что офицер занимался сбором данных для Главного управления разведки Минобороны Украины. Артыкову предъявили обвинение по статье "госизмена".

В феврале он напал на сотрудника московского СИЗО "Лефортово", после чего его поместили в карцер. Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу.

Темы: РосcияСБУсуд
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