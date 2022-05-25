Ахметов: Дії Росії в Україні — це геноцид та воєнні злочини

Український мільярдер Рінат Ахметов вважає, що Росія свідомо знищує український народ.

Джерело: інтерв'ю Ахметова виданню НВ

Пряма мова: "24 лютого Росія розв’язала в Україні страшну війну. Вона напала на нашу країну без жодної причини та приводу, російські військові вбили десятки тисяч мирних громадян, дітей, жінок та людей похилого віку, зруйнували інфраструктуру нашої країни. Дії Росії в Україні — це геноцид та воєнні злочини. Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якій я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб, а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду — для мене це неприпустимо".

Деталі: Також Ахметов розповів, що наразі триває юридична робота для подання позовів проти Росії щодо компенсації завданих його бізнесу збитків. Адже втрати Меткомбінату ім. Ілліча та Азовсталі через російську війну становлять від 17 до 20 млрд доларів.